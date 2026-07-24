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Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 24 de julio de 2026

Comprueba el resultado de Euromillones de hoy, viernes 24 de julio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 70.000.000 euros.

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A la espera de conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 24 de julio de 2026. El bote de Euromillones es de 70.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de Euromillones y El Millón de hoy.

Para ganar el bote de Euromillones tendrás que acertar todos los números. Debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Al ganador que consiga acertar todos los números más una estrella se le adjudicará un 3,95% del total destinado al premio. Aquellos que solo acierten los números sin contar las dos estrellas, pueden ganar un 0,92% del bote de Euromillones. Si ese mismo día no hay ningún acertante, la cantidad en juego pasaría a sumarse al bote del próximo sorteo.

El sorteo se celebra todos los martes y viernes. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar hasta 190 millones de euros de bote máximo. En el caso de que haya cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

El sorteo de Euromillones reparte el 50% de lo que recauda en premios dentro de 13 categorías establecidas por la cantidad de aciertos. Si en el mismo sorteo no hay premiados en el premio, la cantidad se acumula para el siguiente bote.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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