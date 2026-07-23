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Sorteo de Oro

Comprobar Sorteo Cruz Roja: resultado del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 de hoy jueves 23 de julio

Comprueba si has ganado algún premio en el Sorteo de Oro 2026 de la Cruz Roja.

Resultado del Sorteo de Oro de la Cruz Roja

Comprobar Sorteo Cruz Roja: resultado del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 de hoy jueves 23 de julio Antena 3 Noticias

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Hoy jueves 23 de julio tendrá lugar, este año desde Granada, el Sorteo de Oro anual de la Cruz Roja 2026.

En esta 47 edición se repartirán 23.400 premios, el doble que el año anterior, con un valor conjunto de 7 millones de euros.

La recaudación se destinará a financiar los programas sociales y humanitarios de Cruz Roja en España. El precio del décimo es de 6 euros.

Horario del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026

El Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026, que dará inicio a las 19:30, se podrá seguir minuto a minuto desde Antena 3 Noticias en un directo especial.

Premios Sorteo de Oro Cruz Roja 2026

Los premios principales del Sorteo de Oro de la Cruz Roja son los siguientes:

  • 1º premio 3.000.000 €
  • 2º premio 1.000.000 €
  • 3º premio 500.000 €
  • Tres 4º premios 250.000 €
  • Tres 5º premios 100.000 €
  • Premio todos los números anteriores del resto de series
  • Premio a los números cuyas cuatro últimas cifras coincidan con las de todos los premios

Como novedad, este año, también serán premiados los décimos cuyas tres últimas cifras coincidan con las del número ganador.

Cómo comprobar si un décimo ha sido premiado

Para comprobar un décimo correctamente, lo primero es revisar estos datos:

  • El número completo
  • La serie

Estos elementos son los que marcan si un décimo coincide exactamente con alguno de los premios mayores.

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Resultado del Sorteo de Oro de la Cruz Roja

Comprobar Sorteo Cruz Roja: resultado del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 de hoy jueves 23 de julio

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