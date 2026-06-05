Horario del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional del sábado 6 de junio 2026

¿Sabías que el Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional está considerado el sorteo solidario de mayor tradición en España? Además de repartir premios, también contribuye a financiar la labor social de Cruz Roja en todo el país. La participación de miles de personas permite impulsar proyectos de ayuda humanitaria, inclusión social y atención a emergencias, apoyando a las personas que más lo necesitan.

Pero, además de su impacto solidario, este sorteo también ofrece la posibilidad de ganar importantes premios. Por solo 15 euros el décimo, puedes optar a diferentes cuantías. Si estás pensando en participar, a continuación te contamos qué premios se reparten, así como la fecha y la hora de celebración de este sorteo tan especial.

¿A qué hora se celebra el Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional?

El sábado 6 de junio se celebra el Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional. Como todos los sorteos de la Lotería Nacional, tendrá lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, situado en Madrid. El sorteo será a las 13:00 horas.

Recuerda que en la web de Antena 3 Noticias podrás ver en directo los resultados para ver si eres uno de los afortunados. ¡Que tengas suerte!

Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional: ¿qué premios reparte?

Entre los principales premios del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional destacan:

Primer premio: 150.000 € por décimo

Segundo premio: 30.000 € por décimo

Tercer premio: 15.000 € por décimo

Cuarto premio: 7.500 euros por décimo

No olvides que para cobrar premios de hasta 2.000 euros puedes acudir a un punto de venta autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. Para premios superiores a esta cantidad, debes dirigirte a BBVA o CaixaBank.

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