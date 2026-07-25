Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 25 de julio de 2026

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, sábado 25 de julio de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 700.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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