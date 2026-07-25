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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 25 de julio de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 25 de julio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 700.000 euros.

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Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, sábado 25 de julio de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 700.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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