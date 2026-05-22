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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 22 de mayo de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 22 de mayo de 2026 con el que podrás ganar un bote de 600.000 euros.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado de Espa&ntilde;a: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: BonolotoAntena 3 Noticias

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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 22 de mayo de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 600.000 euros.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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