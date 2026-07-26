Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 26 de julio de 2026

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 26 de julio de 2026 agraciado con bote de 1.100.000 euros, ha sido para el número 09, 19, 23, 29, 37 y 48, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 8.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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