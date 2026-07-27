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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 27 de julio de 2026

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 27 de julio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 11.035.000 euros.

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 27 de julio de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 11.035.000 euros.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro para el reintegro, los cuales se sacan de un bombo distinto al de los números combinados. Este número tiene que ir entre el 0 y el 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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