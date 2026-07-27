Dónde han caído el bote de 45 millones de euros de La Primitiva, los 1,8 millones de la Bonoloto, los premios del EuroDreams y la ONCE de hoy lunes 27 de julio de 2026

Este lunes 27 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 27 de julio de 2026, ha agraciado al número 20 33 35 42 15 48 , siendo el número complementario el 04 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de ALMENDRALEJO (Badajoz), situada en Avenida de la Paz, 12-Bajo; en la nº 91 de MADRID, situada en Pico Balaitus, 5; en la nº 56 de MADRID, situada en Conde de Peñalver, 21; y en el Despacho Receptor nº 4.165 de ALICANTE, situado en Perú, 13.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 27 de julio de 2026, que cuenta con un bote de 45.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 12 19 23 31 38 47, siendo el número complementario el 02 y el reintegro el 1. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 5447425.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 47.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid), situada en Del Rey, 22.

Eurodreams

El sorteo del Eurodreams de hoy, lunes 27 de julio de 2026 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 02 04 13 16 21 25 y el dream 3. En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0) que han sido validados en PORTUGAL y SUIZA. Cada acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 27 de julio de 2026 es el 93922. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 033 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 27 de julio de 2026 es 01 05 22 23 25 35 36 43 48 50 56 61 65 66 71 72 77 80 82 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 27 de julio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 28 de julio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

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