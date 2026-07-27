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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 27 de julio de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 27 de julio de 2026 es el 20, 33, 35, 42, 15 y 48, siendo el número complementario el 4 y el reintegro el 6. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 1.100.000 euros.

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El resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 27 de julio de 2026 ha agraciado al número 20, 33, 35, 42, 15 y 48, siendo el número complementario el 4 y el reintegro el 6. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 1.100.000 euros.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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