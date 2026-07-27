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Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 27 de julio de 2026

El EuroDreams de hoy, lunes 27 de julio de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número 02 04 13 16 21 25 y al dream 3 .

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Ya conocemos el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 26 de julio de 2026. El número premiado en el Eurodreams es el 02 04 13 16 21 25 y la clave compuesta por el número 3 . El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.

Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).

Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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