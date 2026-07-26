Dónde han caído el bote de 11 millones del Gordo de la Primitiva, los 1,1 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 26 de julio de 2026

Este domingo 26 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 09, 19, 23, 29, 37 y 48, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 8. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.100.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000,00

euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Gordo de la Primitiva

El sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 26 de julio de 2026 agraciado con bote de 11.035.000 euros, ha sido para el número 08, 22, 38, 39 y 46 y la clave el 0.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante

podría ganar 11.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de GUARDO (Palencia), situada en Avda. Castilla y León, 6.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 26 de julio de 2026 ha sido el 37461 de la serie 008.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 19923 Serie: 002

Número: 29503 Serie: 028

Número: 38375 Serie: 005

Número: 55674 Serie: 028

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 26 de julio de 2026 es 10, 11, 15, 27, 32, 33, 34, 39, 45, 48, 55, 57, 60, 64, 65, 71, 72, 75, 76, 83.

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