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Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 26 de julio de 2026

El número ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 26 de julio de 2026 es el 04, 11, 32, 40 y 54 y la clave el 0, con un bote de 11.035.000 euros.

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo Antena 3 Noticias

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El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 26 de julio de 2026 ha agraciado al número 04, 11, 32, 40 y 54 y la clave 0. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y la clave ganará un bote de 11.035.000euros.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Cada apuesta válida del Gordo de la Primitiva consiste en 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz y otro distinto del 0 al 9 de la segunda matriz (número clave).

A los acertantes del número clave, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada apuesta del sorteo de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.

Para ganar en el Gordo se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 26 de julio de 2026

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El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 25 de julio de 2026 es el 06, 10, 26, 30, 31 y 40, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 2. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 700.000 euros.

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