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Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 30 de julio de 2026

Comprueba tu número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 30 de julio de 2026, en el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026 Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 30 de julio de 2026. Comprueba tu número de la lotería y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra todas las semanas los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El importe total del cupón para participar en el sorteo de la Lotería Nacional será de 3 euros los jueves y de 6 euros los sábados.

En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. Para conformar el número ganador de la Lotería Nacional durante el sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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