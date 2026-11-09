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Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 9 de noviembre de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 9 de noviembre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 600.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 9 de noviembre de 2026 con un bote de 600.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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