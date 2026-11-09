Eurodreams
Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 9 de noviembre de 2026
Comprueba el resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 9 de noviembre de 2026 y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy lunes 9 de noviembre de 2026.
Actualmente el sorteo de EuroDreams se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada lunes y jueves.Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).
Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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