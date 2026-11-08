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Dónde han caído los 21 millones del Gordo de la Primitiva y los premios de la la Bonoloto y de la ONCE de hoy domingo 8 de noviembre de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos del Gordo de la Primitiva, ONCE y Bonoloto de este 8 de noviembre de 2026 y dónde han sido validados.

Administración de Lotería 'Doña Manolita'

Administración de Lotería 'Doña Manolita' GTRES

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Publicado:

Este domingo 8 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 08 de noviembre de 2026 la combinación ganadora ha sido para el número 13, 10, 33, 24, 14 y 25, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Gordo de la Primitiva

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 08 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 22, 41, 39, 31 y 49 y la clave 4.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo del próximo domingo, un único acertante podría ganar 21.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 94.205 de RIVAS-VACIAMADRID (Madrid), situado en Avenida Pablo Iglesias, 83.

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 08 de noviembre de 2026 ha sido el 27764 de la serie 019. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 19185 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 19216 Serie: 002

Número: 35047 Serie: 037

Número: 56917 Serie: 036

Número: 60436 Serie: 025

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 08 de noviembre de 2026 es 02, 04, 05, 12, 15, 16, 17, 21, 33, 34, 37, 40, 45, 52, 72, 75, 79, 83, 84 y 85.

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Dónde han caído los 21 millones del Gordo de la Primitiva y los premios de la la Bonoloto y de la ONCE de hoy domingo 8 de noviembre de 2026

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El número ganador de La Primitiva de hoy, sábado 07 de noviembre de 2026 es el 09, 13, 19, 25, 26 y 30, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 4, con un bote de 5.500.000 euros.

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