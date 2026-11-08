Gordo Primitiva
Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 08 de noviembre de 2026
El resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 08 de noviembre de 2026 con un bote de 21.000.000 euros ha agraciado al número 22, 31, 39, 41 y 49 y la clave el 4.
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El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 08 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 22, 31, 39, 41 y 49 y la clave 4. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y la clave ganará un bote de 21.000.000euros.
El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.
A pesar de no acertar los 5 números, pero aciertas el número clave, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.Se puede participar en el sorteo del Gordo de la Primitiva a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 1,50 €.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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