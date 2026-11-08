Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 08 de noviembre de 2026

Ya conocemos el número del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 08 de noviembre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 08 de noviembre de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 27764 de la serie 019.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 19216 Serie: 002

Número: 35047 Serie: 037

Número: 56917 Serie: 036

Número: 60436 Serie: 025

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. Si juegas 2 euros, puedes optar al sueldazo de 2.000 euros durante 10 años de los 4 segundos premios que se reparten. Puedes acumular premios de 1ª y 2ª categoría en un mismo cupón con un plazo de 30 días naturales para reclamarlo. El bote final del día siguiente puede aumentar en 240.000 euros si no hay ningún comprador de la combinación ganadora de la 2ª categoría. Las distintas combinaciones se eligen de 100.000 números distintos y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 08 de noviembre de 2026 es 02, 04, 05, 12, 15, 16, 17, 21, 33, 34, 37, 40, 45, 52, 72, 75, 79, 83, 84 y 85.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 08 de noviembre de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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