Lotería Nacional
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 21 de mayo de 2026
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 es el . El ganador de la Lotería Nacional se lleva un premio de 300.000 euros.
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El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 ha agraciado al número 14239 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 38810. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 1, 2 y 9.
La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.
Para jugar con un décimo en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, es necesario abonar la cantidad de entre 15 y 20 euros. Para formar el número ganador del sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio de la Lotería Nacional. El Premio Especial, por su parte, se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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