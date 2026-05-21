Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 21 de mayo de 2026

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 es el . El ganador de la Lotería Nacional se lleva un premio de 300.000 euros.

Loter&iacute;a Nacional: Resultado de hoy s&aacute;bado 28 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026 Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 ha agraciado al número 14239 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 38810. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 1, 2 y 9.

La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.

Para jugar con un décimo en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, es necesario abonar la cantidad de entre 15 y 20 euros. Para formar el número ganador del sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio de la Lotería Nacional. El Premio Especial, por su parte, se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||perfil de Google]].

Publicidad

Loterías

Imagen de resultado de Eurodreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 21 de mayo de 2026

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 21 de mayo de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 21 de mayo de 2026

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 21 de mayo de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 21 de mayo de 2026

Administración de Lotería
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 20 de mayo de 2026

Este miércoles 20 de mayo 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Cupón Diario y Super Once
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 20 de mayo de 2026

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, miércoles 20 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 20 de mayo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 105 millones del Euromillones y los premios de la ONCE y Bonoloto de hoy, martes 19 de mayo de 2026

Euromillones comprobar

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 19 de mayo de 2026

Publicidad