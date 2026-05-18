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Dónde han caído el bote de 22 millones de la Primitiva, el 1,4 millones de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y laONCE de hoy lunes 18 de mayo de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este lunes 18 de mayo y dónde han sido validados.

Imagen de archivo de una administraci&oacute;n de Loter&iacute;as y Apuestas del Estado.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.Getty

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Este lunes 18 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 18 de mayo de 2026 agraciado con bote de 1.400.000 euros, ha sido para el número 04, 11, 19, 24, 37 y 47, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.800.000,00

euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de MAZARRÓN (Murcia) situada en Larga, 4 y en la nº 78 de ZARAGOZA, situada en Domingo Ram, 25.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 18 de mayo de 2026, que cuenta con un bote de 22.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 4 11 18 31 y 37 44, siendo el número complementario el 46 y el reintegro el 5. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 6347680.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe UN boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 22.281.938,41 euros. Dicho boleto ha sido validado en el Despacho Receptor nº 75.625 de LA PINEDA-VILA SECA (Tarragona), situado en Marcos Redondo, 3-A L-2.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8 de CÁCERES, situada en Catedrático Antonio Silva, 2.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 144 de MADRID; en el Despacho Receptor nº 5.345 de LA CURVA (Almería); en el nº 36.890 de TORRENUEVA (Granada); y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Eurodreams

El número premiado en el Eurodreams es el 3, 11, 16, 20, 21 y 22 y la clave compuesta por el número 4. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 18 de mayo de 2026 es el 57812. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 49 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 18 de mayo de 2026 es 05 16 19 26 29 30 38 40 44 51 55 56 57 60 69 70 72 76 80 85.

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Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

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