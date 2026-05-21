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Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 21 de mayo de 2026

El ganador del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 es el 10 16 25 27 29 37 y el dream 5. El premio es de 20.000 euros al mes durante 30 años.

Imagen de resultado de Eurodreams

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El sorteo del Eurodreams de hoy, domingo 17 de mayo de 2026 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 10 16 25 27 29 37 y el dream 5.

El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.

Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).

En el caso de acertar el número dream o sueño, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. El coste por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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