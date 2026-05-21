Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 21 de mayo de 2026

Comprueba tu número del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 y conoce el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 es el 71198. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 22 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. En el sorteo diario del cupón de la ONCE hay un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 euros. El sorteo permite ganar 500.000 euros al acertante de las 5 cifras y la serie.

desde 1938 se celebra el sorteo del cupón diario de la ONCE, que por aquel entonces se conocía como el Cupón Pro-ciegos. La participación se registraba mediante el pago de un número de 3 cifras con una serie de 5 por el valor de 10 céntimos y no a nivel nacional, sino por provincias.

Comprobar sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 ha premiado al día 29-DIC-1933, siendo el número de la suerte el 11.

En el sorteo de Mi día de la ONCE sólo tienes que elegir una fecha de entre las 36.525 fechas comprendidas en un periodo de 100 años. Ninguno de los premios, excepto el bote, será acumulativo. Las distintas combinaciones del sorteo Mi día se pueden jugar al registrar una fecha por el valor de 1€. Las fechas se pueden elegir de un total de 36.525 válidas para convertirse en la combinación ganadora. El Número de la Suerte acompaña a cada fecha seleccionada, y puedes elegir entre el 1 y el 11. El premio que puedes ganar cada jueves depende de la cantidad recaudada y del número de acertantes. Además de los premios variables, puedes ganar en otras 4 categorías fijas: acertando solo el año, el día, el mes o el número de la suerte.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 es 02 08 09 18 20 25 35 36 38 43 50 53 58 60 61 62 70 76 79 80.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 21 de mayo de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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