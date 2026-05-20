Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 20 de mayo de 2026

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 20 de mayo de 2026.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, ha sido para el número 07 08 14 28 31 43, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 13.515 de Santa Eulalia de Ronçana (Barcelona), situado en Carretera de Barcelona, 58 y en el nº 35.595 de Gijón (Asturias), situado en Carretera Costa, 82.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 22 de Bilbao (Bizkaia) situada en Elizondo, 2-Lonja y en la nº 8 de La Línea de la Concepción (Cádiz), situada en Paseo de la Velada, s/n.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 20 de mayo de 2026 es el 41920. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 42 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 20 de mayo de 2026 es 01 05 09 12 14 18 27 32 45 52 58 63 64 65 69 75 76 78 83 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 20 de mayo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 21 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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