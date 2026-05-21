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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 21 de mayo de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 es el 03 14 24 28 37 46, siendo el número complementario el 16 y el reintegro el 9. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de euros.

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El ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 ha sido para el número 03 14 24 28 37 y 46, siendo el número complementario el 16 y el reintegro el 9. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de euros.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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