Dónde han caído el bote de 105 millones del Euromillones y los premios de la ONCE y Bonoloto de hoy, martes 19 de mayo de 2026

Este martes 19 de mayo han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 19 de mayo de 2026 agraciado con bote de 1.400.000 euros, ha sido para el número 01 06 13 28 29 y 48, siendo el número complementario el 09 y el reintegro el 08.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de CHINCHÓN (Madrid), situada en Plaza Mayor, 37. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de LAREDO (Cantabria) situada en Zamanillo, s/n y en el Despacho Receptor nº 27.225 de FUENTE PALMERA (Córdoba), situado en Pablo Antonio de Olavide, s/n.

Euromillones

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 19 de mayo de 2026 que cuenta con un bote de 72.000.000 euros. El resultado del Euromillones hoy es el 02 12 20 38 y 45, siendo las estrellas el 02 y 05. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el CGM77305 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 105 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 30.630 de O PINO (A Coruña), situado en Rúa Muiño, 1 -Pedrouzo-Arca.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 19 de mayo de 2026 es el 35271. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 31 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 19 de mayo de 2026 es 01 05 06 15 16 22 25 28 30 47 50 53 54 58 59 71 75 80 83 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 19 de mayo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El miércoles, 20 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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