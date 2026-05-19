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Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 19 de mayo de 2026

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 19 de mayo de 2026 con un bote de 72.000.000 euros ha agraciado al número 02 12 20 38 y 45, siendo las estrellas el 02 y 05. Además, El Millón de Euromillones ha caído en el código CGM77305.

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Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 19 de mayo de 2026 que cuenta con un bote de 72.000.000 euros. El resultado del Euromillones hoy es el 02 12 20 38 y 45, siendo las estrellas el 02 y 05. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el CGM77305 premiado con 1 millón de euros.

Para jugar en Euromillones hay que seleccionar 5 números en total, comprendidos entre el 1 y el 50, y dos estrellas con los números entre el 1 y el 11. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar si el número premiado se acierta en los 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrellas; 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. El bote de Euromillones que te puedes llevar si aciertas cinco dígitos y una estrella es un 3,95% del total, mientras que si solo aciertas los cinco números en juego, el premio que te corresponde es un 0,92% de la cantidad total. La cantidad de ese día se acumula en el próximo bote en caso de que no haya ningún ganador.

Cada martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones. Además de España, el sorteo se celebra en el resto de Europa en Francia, Austria, Irlanda, Portugal, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Luxemburgo.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar hasta 190 millones de euros de bote máximo. En el caso de que haya cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

El 50% de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina a premios, repartidos en 13 categorías en función de los aciertos. Si el primer premio quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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La Primitiva

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