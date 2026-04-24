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Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 24 de abril de 2026

Comprueba el resultado de Euromillones de hoy, viernes 24 de abril de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 24 de abril de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del Euromillones que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

Para ganar el bote de Euromillones tendrás que acertar todos los números. Debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Cada apuesta del Euromillones cuesta 2,50 euros.

La celebración del sorteo de Euromillones son los martes y viernes con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

El bote del sorteo de Euromillones ofrece la posibilidad de ganar un premio de hasta 190 millones de euros. Cada cuatro sorteos, si no hay un ganador del premio total, la cantidad acumulada se repartiría entre los premiados de la siguiente categoría.

El 50% de la recaudación obtenida en todos los países que participan en el sorteo de Euromillones se destina a premios, que se dividen en 13 categorías en función de los aciertos. El mayor premio del sorteo de Euromillones es para aquel que acierte todos los números y estrellas. El acertante que logre cinco números y una estrella obtendrá el 3,95% del fondo destinado a premios, y un 0.92% aquellos que sólo den con los números. En caso de que no haya acertantes de primera categoría, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote de Euromillones para el siguiente sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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