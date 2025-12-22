Los quintos premios de la Lotería de Navidad: cuáles fueron los números premiados en 2024

Millones de españoles despiertan hoy con la ilusión de seguir el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y comprobar si su décimo es uno de los agraciados.

La Lotería de Navidad es un sorteo lleno de tradición y simbolismo, donde muchas personas se dejan llevar por sensaciones y costumbres al elegir su décimo. Por esta razón, es común que algunos consulten los números ganadores de años anteriores para tomar su decisión sobre qué décimo adquirir.

Aunque el Gordo es, sin duda, el premio más codiciado, no se pueden ignorar los demás galardones, que también reparten importantes sumas de dinero y generan alegría para quienes resultan ganadores en estas Navidades. Entre ellos, destacan los quintos premios, que, aunque ocupan el último escalón en la jerarquía de premios, siguen siendo motivo de celebración para aquellos cuyos décimos resultan agraciados.

¿Qué números fueros los premiados con los quintos premios en 2024?

El año 2024 dejó una amplia distribución de los quintos premios, que, como es habitual, fueron los primeros en salir del bombo. A lo largo de la mañana, estos premios se fueron desgranando, repartiendo 60.000 euros a la serie, o 6.000 euros por décimo, en distintas localidades españolas.

El primer quinto premio

El primer quinto premio del sorteo, correspondiente al número 37.876, salió a las 9:16 horas. Este número fue vendido en su mayoría en Elche (Alicante), seguido de Tazacorte (La Palma), en Alicante, Girona, Sort (Lleida), Lugo, Alcalá de Henares (Madrid), San Pedro del Pinatar (Murcia), Valencia y Zamora.

El segundo quinto premio

El segundo quinto premio, el 72.853, fue cantado poco después, a las 10:48 horas. La mayor parte de este número fue vendido en Chella (Valencia), con 118 series, aunque también en Valencia capital, con 72 series, y en Mislata. También cayó en Bailén (Jaén) y Leioa (Vizcaya).

El tercer quinto premio

A las 11:00 horas, se anunció el tercer quinto premio, que recayó en el número 74.778. Este también tuvo una gran distribución, destacando la localidad de Beasain (Gipuzkoa), con 90 series, además de Valencia, Novelda (Alicante) y Castellón de la Plana. Estuvo muy repartido por la geografía española y tocó en lugares como Benicàssim, Madrid, San Pedro de Alcántara (Málaga), Avilés, Cuenca, Cádiz, y Puerto de la Cruz (Tenerife), Gijón, Jaén, Chiclana de la Frontera (Cádiz), Foz (Lugo), Palma de Mallorca y Benasque (Huesca). Este número cayó además en localidades afectadas por la Dana como Paiporta, Sedaví y Alaquàs.

El cuarto quinto premio

El cuarto quinto premio fue para el número 45.456, que salió a las 11:21 horas. La localidad más afortunada fue Las Palmas de Gran Canaria, con 92 series, pero también cayó en Baza (Granada) y en Barcelona.

El quinto quinto premio

El quinto quinto premio, el número 45.225, fue cantado a las 12:05 horas. Se vendió íntegramente en un quiosco de la Gran Vía de Madrid, donde acudieron varias personas para celebrarlo.

El sexto quinto premio

El sexto quinto premio, correspondiente al número 97.345, salió a las 12:23 horas. Las 193 series de este número cayeron en Madrid, concretamente en una administración de lotería de la calle Sagasta.

El séptimo quinto premio

El séptimo quinto premio fue para el número 75.143, cantado a las 12:43 horas. Este premio se vendió también en Madrid, en una administración de la calle Sepúlveda del barrio de La Latina.

El octavo quinto premio

El octavo y último quinto premio de 2024 fue para el número 60.622 al salir a las 13:20 horas. Este premio se vendió también en Madrid, en una administración de la calle Sepúlveda del barrio de La Latina. La mayoría fue vendido en una administración del barrio de Usera en Madrid, con un total de 62 series. Le siguen Barcelona, con 45 series, y la localidad toledana de Esquivias. También cayó en Córdoba, Santa María del Camí (Mallorca), otras administraciones de Madrid capital, Seseña (Toledo), Benidorm, Plasencia, Cádiz, A Coruña, Ourense, Dos Hermanas (Sevilla) y Andorra.

