24.492, quinto quinto premio de la Lotería de Navidad 2022

El 24.492 ha sido agraciado con el quinto quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2022. Este tercer premio está dotado con 60.000 euros la serie y 6.000 euros el décimo.

Son ocho los quintos premios en la Lotería de Navidad, con 60.000 euros por serie. Se reparten un total de 480.000 euros en los ocho quintos premios. El número 24.492 ha salido a las 12:11 horas.

¿Dónde ha caído el quinto quinto premio?

Este quinto quinto premio se ha vendido en Valladolid, Badajoz y en las localidades murcianas de Lorca y Fortuna.

En concreto, la administración situada en la carretera Corte de Peleas de Badajoz ha vendido 36 series de este quinto quinto premio, que suman 2,1 millones de euros. La administración de la calle Francisco Pizarro ha vendido cinco series.

¿Cuánto se lleva Hacienda del quinto quinto premio?

Si eres uno de los agraciados del quinto quinto premio, no deberás pagar impuestos debido a que la cuantía no es igual o superior a los 40.000 euros. Por lo tanto, Hacienda no se queda nada de este quinto quinto premio de la Lotería de Navidad de 2022.

Comprueba si tu décimo está premiado

Desde la web de Antena 3 Noticias puedes comprobar si tu décimo ha sido premiado en la Lotería de Navidad y cuáles son las localidades donde han caído el quinto quinto premio y el resto de premios de esta edición.