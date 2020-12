Lo que no debes hacer si te toca la Lotería de Navidad 2020

La probabilidad de que toque el Gordo en Lotería de Navidad es muy pequeña. La estadística confirma que los agraciados con el primer premio serán un 0,001%, de la población, o lo que es lo mismo, 1 entre 100.000. Sin embargo todos soñamos con la posibilidad de ser uno de los ganadores en el Sorteo Extraordinario de Navidad. ¿Y si pasa?

No hay una regla escrita sobre lo que se debe o no se debe hacer cuando se gana elen elLo primero que nos vendrá a la mente si conseguimos eles pagar deudas y darnos ese capricho tan deseado y que hasta este momento se resistía. Sin embargo, los expertos avisan que hay que ser responsables y ofrecen algunos consejos para que el dinero que hemos ganado no desaparezca en poco tiempo.

No dejar el trabajo

Según la web Finanzas, especializada en análisis e información de los mercados financieros, acciones y estrategias de inversión, lo aconsejable si ganamos la Lotería de Navidad es mantener nuestro puesto de trabajo. A pesar de recibir una importante suma de dinero, los expertos confirman que la cuantía podría permitir vivir sin trabajar algo más de 10 años, pero una vez pasado ese tiempo los ahorros se acabarían.

Emprender

Para aquellos que decidan invertir el dinero del Gordo de Navidad y sacar más rendimiento a las ganancias obtenidas, lo más recomendable es emprender. Esta opción resulta una buena fórmula en caso de ganar la Lotería de Navidad 2020. Sin embargo, es necesario estudiar detalladamente los mercados a los que queremos acceder y comprobar los riesgos que conllevan y si es más conveniente apostar por otro tipo de negocios. En el caso de optar por abrir nuestro propio negocio lo aconsejable es invertir en empresas que mayor seguridad y estabilidad reporten.

Malgastar el dinero

Lo que también tenemos que tener claro si logramos el primer premio en el Sorteo de Navidad es que el dinero se acabará antes de lo planeado si lo malgastamos. Por ello los expertos en economía recomiendan ahorrar y evitar gastar sin control.

Cobrar el premio en el tiempo establecido

Antes de aplicar estos consejos lo principal es cobrar el premio de la Lotería de Navidad antes de que finalize el plazo. Si eres el afortunado tienes hasta tres meses para recoger el dinero desde que finaliza el Sorteo de Navidad. Si durante el periodo establecido no se entrega el décimo, el boleto caducará y el dinero pasará a ser propiedad de Hacienda.