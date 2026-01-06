Premios Lotería del Niño 2026: Extracciones a las 4 últimas cifras

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño está a la vuelta de la esquina y miles de personas están pendientes de sus décimos a la espera de un golpe de suerte que les permita comenzar el año con buen pie, sobre todo aquellos a los que la Lotería de Navidad no les otorgó ninguna recompensa.

Los premios mayores son codiciados por todos, sin embargo, los otros más modestos también resultan una alegría para quien los recibe. Un ejemplo son las extracciones de cuatro cifras, que están premiados con 350 euros por décimo.

¿Cuáles fueron las extracciones del año pasado?

El año pasado, los números de 4 cifras que repartieron suerte por diversos puntos del país fueron: 4276 y 1454. Además de las extracciones específicas, la Lotería del Niño también otorga premios por aproximaciones y combinaciones, incluyendo:

Premios de 1.200 euros al número anterior y posterior al primer premio.

euros al número anterior y posterior al primer premio. Premios de 610 euros al número anterior y posterior al segundo premio.

euros al número anterior y posterior al segundo premio. Premios de 100 euros para los números que compartan las tres últimas cifras del primer y segundo premio.

euros para los números que compartan las tres últimas cifras del primer y segundo premio. Premios de 100 euros para los números que coincidan en las dos últimas cifras del primer premio.

euros para los números que coincidan en las dos últimas cifras del primer premio. Premios secundarios y reintegros

El Sorteo de la Lotería del Niño no se limita única y exclusivamente a los grandes premios, sino que también a premios menores y extracciones, que te permiten recuperar el valor del décimo comprado.

Cinco extracciones de dos cifras : 40 euros por décimo.

: 40 euros por décimo. Catorce extracciones de tres cifras : 100 euros por décimo.

: 100 euros por décimo. Reintegros: 20 euros por décimo para aquellos cuyo último número coincida con el del primer premio o las dos extracciones especiales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.