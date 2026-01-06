Qué premios tienen reintegro en la Lotería del Niño 2026

El Sorteo de la Lotería del Niño 2026 se celebra hoy, 6 de enero, a partir de las 12:00 horas, y miles de jugadores están pendientes de comprobar si sus décimos resultan premiados. A esta hora, todavía no se conocen los números ganadores, por lo que también se está a la espera de saber qué premios contarán con reintegro en esta edición del sorteo.

El sorteo tiene lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y los resultados se irán publicando conforme avance la extracción de bolas. El reintegro es uno de los premios más habituales del Sorteo del Niño y permite a muchos jugadores recuperar al menos el importe jugado.

Qué es el reintegro en la Lotería del Niño

El reintegro consiste en la devolución del dinero jugado en el décimo cuando la última cifra del número coincide con la cifra extraída para este premio. Se trata del premio más básico del sorteo y uno de los más repartidos, ya que afecta a un gran número de décimos.

Una vez se conozcan los resultados oficiales del sorteo, se podrá comprobar qué números han obtenido reintegro en la Lotería del Niño 2026.

Cuándo se conocerán los reintegros

Los reintegros se anuncian durante el desarrollo del sorteo, conforme se van realizando las extracciones correspondientes. Al finalizar, Loterías y Apuestas del Estado publica el listado completo de números premiados, incluyendo los décimos que cuentan con reintegro.

