Los premiados con el Gordo de Navidad en Villamanín empezarán a cobrar este martes

El 79.432 fue el número del Gordo de la Lotería de Navidad de este 2025. La alegría de los boletos ganadores chocó frontalmente con el cisma que se montó en Villamanín, León, después de que la Comisión de Fiestas vendiese con dicho número 50 papeletas que no tenían consignación de décimos premiados.

Fueron días de disputas y de crispación entre los vecinos de la localidad leonesa y no fue hasta finales de diciembre cuando empezó a fraguarse un débil acuerdo. Cada premiado aceptaría una quita del 10% del premio de cada participación para poder hacer el reparto y la renuncia de la Comisión de Fiestas, formada por once personas, al décimo que jugaba la propia Comisión, así como sus premios personales.

Ahora se escribe un nuevo capítulo en este culebrón. A partir del 24 de marzo los propietarios de las participaciones agraciadas con el Gordo podrán empezar a cobrar los premios. Y por si hay algún rezagado avisamos de que hay un paso fundamental en este proceso y es el del registro de la papeleta en la web habilitada.

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha informado de qué tienen que hacer los portadores de las participaciones ganadoras. El primer paso es registrar la papeleta, el plazo para dicho registro de las papeletas concluye este domingo a las 00:00 h y, ojo, porque es un paso este imprescindible para cobrar el importe. Además, el cobro s realizará por orden de registro. La Comisión también ha indicado que se ha producido un "registro masivo, cercano a la totalidad de la papeletas".

Será un despacho de abogados el que después se ponga en contacto con cada una de las personas que se haya identificado como ganador y les dará la información oportuna. El total del premio abonado por Loterías y Apuestas del Estado está depositado en una cuenta bancaria. A cada premiado se le asignará un día y una hora específica en la que ha de presentarse en una entidad de Abanca para cobrar.

Desde la organización se recuerda a los premiados que no deben atender ninguna petición que llegue por correo electrónico, WhatsApp o teléfono solicitando información sobre el proceso de pago, ni que se atienda ningún mensaje que diga provenir de la entidad bancaria, ya que la comisión "será la única interlocutora válida con dicha entidad", e insisten en que no se faciliten datos bancarios ni personales a nadie que contacte fuera de los canales oficiales.

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