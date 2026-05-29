Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 29 de mayo de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, viernes 29 de mayo de 2026, en el que podrás ganar un bote de 600.000 euros.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, viernes 29 de mayo de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 600.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EUROJACKPOT HOY

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 29 de mayo de 2026

Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 29 de mayo de 2026

La Bonoloto de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 29 de mayo de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 29 de mayo de 2026

Administración de Lotería
Loterías

Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 28 de mayo de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams
Eurodreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 28 de mayo de 2026

El EuroDreams de hoy, jueves 28 de mayo de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número 11 12 17 22 25 35 y al dream 4 .

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 28 de mayo de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 28 de mayo de 2026 es el 03 09 10 26 43 y 46, siendo el número complementario el 05 y el reintegro el 4. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 4.000.000 euros.

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 28 de mayo de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 28 de mayo de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 28 de mayo de 2026

Publicidad