Polémica con la comisión de fiestas de Villamanín al vender más papeletas del gordo de Navidad de las compradas

Villamanín, en León, recibió una lluvia de millones gracias al gordo de la Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre, ya que la comisión de fiestas de la localidad vendió varias series del número 79.432. Sin embargo, parece que ha sido una alegría pasajera, pues 50 papeletas vendidas en participaciones de 5 euros no están respaldadas por los diez décimos correspondientes.

Es una situación que ha provocado que de los cerca de 35 millones de euros que correspondían a las papeletas agraciadas, falten cuatro millones, lo que pone en peligro el cobro del premio. La incertidumbre entre los premiados está servida.

Todo nace de un error

Fuentes de la Comisión han explicado a EFE que se trata de un error. Se imprimieron más participaciones que las que correspondían a los décimos adquiridos en la administración de loterías de la cercana localidad de La Pola de Gordón.

Las participaciones eran de 5 euros, con cuatro euros del premio destinados al comprador -80.000 euros- y un euro de donativo para las fiestas -20.000 euros- , y solo pueden ser abonados por la Comisión de Fiestas que los adquirió.

La solución

Con el fin de solventar la decisión y ser lo más transparentes posibles, la comisión ha convocado este viernes en el Ayuntamiento de Villamanín a los portadores de las participaciones ganadoras del gordo con el objetivo de identificarlos, y también para aclarar que no ha habido ninguna mala intención por parte de una comisión que solo pretendía recaudar fondos para financiar las fiestas patronales.

Una vez consultada la situación con profesionales del derecho, la solución que se va a poner sobre la mesa es que se retraigan cerca de 5.000 euros del premio de 80.000 euros de cada participación con el objetivo de que todo el mundo pueda cobrar.

La propuesta se someterá a votación y se adoptará si se alcanza un amplia mayoría, aunque algunos portadores de las participaciones agraciadas ya han trasladado su intención de acudir a los tribunales, haciendo responsables de la situación a los cerca de 10 integrantes, muchos de ellos jóvenes, de la comisión de fiestas.