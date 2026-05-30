Lotería Nacional de España
Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 30 de mayo de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 30 de mayo de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.
Publicidad
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 30 de mayo de 2026con un primer premio de 600.000 euros a la serie.
La celebración del sorteo de Lotería Nacional es semanalmente, los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.
Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Más Noticias
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad