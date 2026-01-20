Villamanín pone fecha y condiciones para cobrar el Gordo tras el lío de las papeletas

La Comisión de Fiestas de Villamanín está más cerca de resolver el conflicto generado por la venta de más papeletas de las debidas del Gordo de la Lotería de Navidad. A través de un comunicado en las redes sociales, ha notificado que se han cobrado 26,568.000euros. Una cantidad que surge de los 81 décimos depositados menos la aplicación la retención fiscal.

Esta semana estará habilitada la plataforma web de registro de premiados. Un registro que será obligatorio para poder reclamar y cobrar el premio. "Es la forma más segura y ordenada de identificar a los titulares, evitar duplicidades y fraudes", señala el comunicado. Se notificarán las fechas para realizar el procedimiento que podrá ser presencial en Villamanín y en León. "El plazo máximo concluirá el 22 de marzo de 2026".

Dos opciones

A través de la plataforma web se ofrecerán dos opciones. La primera consiste en adherirse al convenio debatido en la asamblea del 26 de diciembre de 2025, que supondría una "quita" de aproximadamente el 10 por ciento sobre el premio neto de cada papeleta.

La segunda opción es para aquellos que quieran cobrar íntegramente el premio. "La plataforma emitirá una comunicación para que quede constancia de que ello puede implicar litigios, costes inciertos y plazos más largos, así como afectar al calendario de pagos de todos los premiados", señala.

Cuándo podrán cobrar.

Quienes acepten el convenio, según la Comisión de Fiestas, podrán cobrar "una vez cerrado el registro y realizadas las comprobaciones necesarias. No obstante, podrá verse condicionado o retrasado por el número de personas que no se adhieran al convenio y por la existencia o no de reclamaciones". Por eso, insiste en que es necesario llevar a cado los plazos a la mayor brevedad posible porque "el cobro de las papeletas depende de este proceso de registro y del número de participaciones que se adhieran al acuerdo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.