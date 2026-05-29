Dónde han caído el bote de 141 millones de euros del Euromillones,el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 29 de mayo de 2026

Este viernes 29 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 29 de mayo de 2026 agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para el número 02 17 19 39 41 46, siendo el número complementario el 03 y el reintegro el 5.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 6 de ALCOY (Alicante), situada en Sabadell, 18; en la nº 36 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS), situada en C.C. Atlántico, L-19 Diego Betancor Suárez, 19; en el Despacho Receptor nº 08.405 de ALCONCHEL (Badajoz), situado en Corredera, 18 y en el nº 99.060 de COLLADO VILLALBA (Madrid), situado en Antonio Varela, 15.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 29 de mayo de 2026 ha sido para el número 05 14 18 31 35, y las estrellas las formadas por los números 2 y 12 . El sorteo de Euromillones tiene un bote de 105.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el CMK85213.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de DON BENITO (Badajoz), situada en Fuente de los Barros, 45 y en el Despacho Receptor nº 57.075 de OVIEDO (Asturias), situado en Luis Fernández-Vega Sanz, 8. En ESPAÑA existen TRES boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0). Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros. El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías nº 247 de MADRID, situada en Emilio Ferrari, 64.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 29 de mayo de 2026 ha agraciado al número 37118 de la serie 101. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 29 de mayo de 2026 es 05 10 15 27 29 30 33 35 37 39 41 51 53 55 60 62 67 76 81 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 29 de mayo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 30 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 29 de mayo de 2026es el 03 20 21 42 49 y los soles los números 05 y 06.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 29 de mayo, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 2 de junio de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 120.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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