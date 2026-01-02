Tensión silenciosa en Villamanín mientras la Comisión de Fiestas que vendió el Gordo busca una respuesta legal

El municipio de Villamanín atraviesa días de incertidumbre y discreción. Desde la reunión mantenida el pasado viernes, los vecinos han optado por guardar silencio mientras la Comisión de Fiestas trabaja de manera activa con profesionales del ámbito legal con el objetivo de dar una respuesta clara, aunque por el momento no hay una solución. “No sabemos nada, no tenemos noticia ninguna, no nos comunican nada…” decía una de las afectadas esta mañana, reclamando más transparencia por parte de la Comisión.

Por el momento, no existen denuncias formales presentadas ante las autoridades. Sin embargo, algunos de los posibles afectados no descartan recurrir a la vía judicial si no se alcanza una solución satisfactoria en las próximas semanas. La cautela y la prudencia marcan cada paso que se está dando y aunque la Comisión ha realizado varios comunicados en sus redes sociales, están evitando realizar declaraciones públicas que puedan entorpecer el trabajo que se está llevando a cabo.

La Comisión ha iniciado contactos con abogados y notarios tras la reunión del pasado viernes para estudiar la situación desde el punto de vista legal y garantizar que cualquier decisión que se tome cuente con respaldo jurídico. El objetivo principal es ofrecer una respuesta transparente y justa, tanto para los vecinos implicados como para el conjunto del municipio.

La solidaridad de otros pueblos: "No vemos mala fe"

Mientras el proceso sigue su curso, Villamanín ha recibido muestras de apoyo desde otros puntos de España. Comisiones de Fiestas de Galicia y Asturias han mostrado su solidaridad con el pueblo a través de la donación de décimos de la Lotería del Niño, un gesto simbólico con el que pretenden ayudar y respaldar a los vecinos en este momento delicado. “Es muy fácil que alguien se equivoque, pero no con mala voluntad” decía Ariadna, miembro de la Asociación Relámpago en Carnota, en Galicia.

Hasta ahora, se han recaudado más de 20 décimos, una cifra que refleja la implicación y el apoyo recibido desde otras comunidades. Desde Villamanín agradecen estas muestras de solidaridad pero aseguran que “Tampoco es una solución, es un parche”.

Por el momento, Villamanín permanece a la espera de avances concretos, con la confianza puesta en el diálogo y el asesoramiento legal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.