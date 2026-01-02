Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de Navidad

Tensión silenciosa en Villamanín mientras la Comisión de Fiestas que vendió el Gordo busca una respuesta legal

El Gordo tocó hace ya casi 15 días pero aún nadie ha cobrado en Villamanín, en León. La comisión de fiestas que encargó y vendió las papeletas pide paciencia.

Villamanín, la localidad donde ha tocado el Gordo en 2025

Tensión silenciosa en Villamanín mientras la Comisión de Fiestas busca una respuesta legal | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paula Valdés
Publicado:

El municipio de Villamanín atraviesa días de incertidumbre y discreción. Desde la reunión mantenida el pasado viernes, los vecinos han optado por guardar silencio mientras la Comisión de Fiestas trabaja de manera activa con profesionales del ámbito legal con el objetivo de dar una respuesta clara, aunque por el momento no hay una solución. “No sabemos nada, no tenemos noticia ninguna, no nos comunican nada…” decía una de las afectadas esta mañana, reclamando más transparencia por parte de la Comisión.

Por el momento, no existen denuncias formales presentadas ante las autoridades. Sin embargo, algunos de los posibles afectados no descartan recurrir a la vía judicial si no se alcanza una solución satisfactoria en las próximas semanas. La cautela y la prudencia marcan cada paso que se está dando y aunque la Comisión ha realizado varios comunicados en sus redes sociales, están evitando realizar declaraciones públicas que puedan entorpecer el trabajo que se está llevando a cabo.

La Comisión ha iniciado contactos con abogados y notarios tras la reunión del pasado viernes para estudiar la situación desde el punto de vista legal y garantizar que cualquier decisión que se tome cuente con respaldo jurídico. El objetivo principal es ofrecer una respuesta transparente y justa, tanto para los vecinos implicados como para el conjunto del municipio.

La solidaridad de otros pueblos: "No vemos mala fe"

Mientras el proceso sigue su curso, Villamanín ha recibido muestras de apoyo desde otros puntos de España. Comisiones de Fiestas de Galicia y Asturias han mostrado su solidaridad con el pueblo a través de la donación de décimos de la Lotería del Niño, un gesto simbólico con el que pretenden ayudar y respaldar a los vecinos en este momento delicado. “Es muy fácil que alguien se equivoque, pero no con mala voluntad” decía Ariadna, miembro de la Asociación Relámpago en Carnota, en Galicia.

Hasta ahora, se han recaudado más de 20 décimos, una cifra que refleja la implicación y el apoyo recibido desde otras comunidades. Desde Villamanín agradecen estas muestras de solidaridad pero aseguran que “Tampoco es una solución, es un parche”.

Por el momento, Villamanín permanece a la espera de avances concretos, con la confianza puesta en el diálogo y el asesoramiento legal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 2 de enero de 2026 en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 2 de enero de 2026

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 2 de enero de 2026

Lotería Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 2 de enero de 2026

Villamanín, la localidad donde ha tocado el Gordo en 2025
Lotería de Navidad

Tensión silenciosa en Villamanín mientras la Comisión de Fiestas que vendió el Gordo busca una respuesta legal

Asociación que apoya a la Comisión de Fiestas de Villamanín
Lotería de Navidad

Una asociación gallega defiende a la comisión de Villamanín: “No hubo mala fe, a cualquiera nos podría haber pasado”

Una asociación de fiestas de Carnota, en A Coruña, impulsa una cadena solidaria para apoyar a los jóvenes señalados por el error en la venta de participaciones del Gordo de la Lotería de Navidad.

La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados
Lotería del Niño 2026

La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: guarda todos tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados

Ya tienes disponible la Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026 de Antena 3 Noticias. Descubre cómo funciona y prepárate para el sorteo del próximo 6 de enero, Día de Reyes.

Horario y dónde ver el Sorteo de la Lotería del Niño 2026

Horario y dónde ver el Sorteo de la Lotería del Niño 2026

Estos son los números menos premiados de la historia de la Lotería de Niño

Estos son los números menos premiados de la historia de la Lotería de Niño

Varias personas hacen cola frente a la administración de lotería Doña Manolita, en Madrid

Dónde ha caído el bote de 71,5 millones de euros de la Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva de hoy jueves 1 de enero de 2026

Publicidad