Dónde han caído el bote de 6,8 millones de euros de La Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 30 de mayo de 2026

Este sábado 30 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloo

El ganador de la Bonoloto de hoy, sábado 30 de mayo de 2026 ha sido para el número 15, 16, 18, 19, 21, 47, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 700.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.100.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 20 de CÓRDOBA, situada en Plaza de la Compañía, 1; en la nº 29 de SANTANDER (Cantabria), situada en Los Ciruelos, 23; y en la nº 452 de MADRID, situada en Marroquina, 70.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, sábado 30 de mayo de 2026 ha sido para el número 02, 12, 32, 34, 48 y 49, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 3. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 6.800.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 3 198 971, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de , un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.200.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 26.250 de CHILLÓN (Ciudad Real), situado en Rosario Marquez, 42.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 463 de MADRID, situada en San Millán, 5 y en el Despacho Receptor nº 17.385 de PORTUGALETE (Bizkaia), situado en Plaza Gorbea Mendi, 1.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , sábado 30 de mayo de 2026 ha agraciado al número 37118 de la serie 101.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 30 de mayo de 2026 es 03, 08, 10, 11, 15, 22, 24, 27, 31, 43, 50, 53, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 73, 74.

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