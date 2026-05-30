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Dónde han caído el bote de 6,8 millones de euros de La Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 30 de mayo de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 30 de mayo y dónde han sido validados.

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Este sábado 30 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloo

El ganador de la Bonoloto de hoy, sábado 30 de mayo de 2026 ha sido para el número 15, 16, 18, 19, 21, 47, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 700.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.100.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 20 de CÓRDOBA, situada en Plaza de la Compañía, 1; en la nº 29 de SANTANDER (Cantabria), situada en Los Ciruelos, 23; y en la nº 452 de MADRID, situada en Marroquina, 70.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, sábado 30 de mayo de 2026 ha sido para el número 02, 12, 32, 34, 48 y 49, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 3. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 6.800.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 3 198 971, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de , un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.200.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 26.250 de CHILLÓN (Ciudad Real), situado en Rosario Marquez, 42.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 463 de MADRID, situada en San Millán, 5 y en el Despacho Receptor nº 17.385 de PORTUGALETE (Bizkaia), situado en Plaza Gorbea Mendi, 1.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , sábado 30 de mayo de 2026 ha agraciado al número 37118 de la serie 101.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 30 de mayo de 2026 es 03, 08, 10, 11, 15, 22, 24, 27, 31, 43, 50, 53, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 73, 74.

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Dónde han caído el bote de 6,8 millones de euros de La Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 30 de mayo de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy sábado 30 de mayo de 2026

Logo La Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 30 de mayo de 2026

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 30 de mayo de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 30 de mayo, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 30 de mayo, en directo

Lotería Nacional
Lotería Nacional de España

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 30 de mayo de 2026

El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 30 de mayo de 2026 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 69439.

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Dónde han caído el bote de 141 millones de euros del Euromillones,el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 29 de mayo de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 29 de mayo y dónde han sido validados.

EUROJACKPOT HOY

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 29 de mayo de 2026

Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 29 de mayo de 2026

La Bonoloto de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 29 de mayo de 2026

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