Villamanín cobra el premio del Gordo de la Lotería de Navidad e inicia el trámite para repartirlo

La Comisión de Fiestas de Villamanín, en León, ha informado de nuevos avances en la gestión del premio obtenido en el Sorteo de Navidad. En un comunicado difundido por redes sociales, la Asociación confirma que ya se ha abierto una cuenta bancaria a su nombre y que en ella se ha realizado el ingreso o depósito de los décimos premiados, "con todas las garantías y con la trazabilidad necesaria".

Según explica, esta medida permite que el importe del premio quede canalizado en una cuenta con control, registro y respaldo bancario, lo que facilitará la organización de los pagos con seguridad a las personas que resultaron agraciadas.

Avance jurídico y plataforma digital

La Comisión señala que el trabajo jurídico está "ya muy avanzado" y que también progresa el desarrollo técnico de una plataforma web específica para la gestión del cobro. En esa plataforma, de uso obligatorio, deberán inscribirse todas las personas premiadas y firmar el acuerdo correspondiente que permitirá percibir el importe de sus participaciones.

Los profesionales encargados del proyecto han trasladado que, si las pruebas de seguridad se completan sin incidencias, la plataforma estará operativa en un plazo máximo de dos semanas.

Registro obligatorio para cobrar

Una vez habilitada la web, se abrirá el registro de participaciones. La Comisión subraya que este paso será imprescindible para reclamar y cobrar el premio a través del procedimiento gestionado por la Asociación. El objetivo es verificar la titularidad de los décimos, evitar duplicidades y prevenir posibles fraudes, así como cerrar con garantías el listado definitivo de receptores.

Dentro de la plataforma, cada persona registrada podrá consultar el texto del convenio de reparto y manifestar expresamente si se adhiere o no a dicho acuerdo.

Fecha límite y apoyo presencial

El plazo para completar el registro finalizará el 22 de marzo de 2026. A partir de esa fecha no será posible reclamar el cobro, de la misma forma que ocurre con los premios ordinarios de la Lotería del Estado.

Conscientes de que el proceso exige responsabilidad y puede presentar dificultades para algunas personas, la Comisión de Fiestas anuncia que se habilitarán días de atención presencial tanto en Villamanín como en la ciudad de León. En esas sesiones se ayudará a registrarse a quienes no puedan o no sepan hacerlo por medios digitales. Las fechas, lugares y horarios se comunicarán con antelación.

Qué ocurrió en Villamanín

Villamanín acaparó todos los focos después de que resultaran premiados décimos de la Lotería de Navidad vinculados a participaciones distribuidas por la Comisión de Fiestas, un sistema habitual en muchas localidades españolas para financiar actividades festivas.

Tras conocerse el premio, surgió la necesidad de articular un procedimiento claro y seguro para identifiar a todos los titulares y repartir el dinero conforme a las participaciones adquiridas.

Según han explicado desde la propia Comisión de Festejos, el volumen de personas implicadas y la obligación de cumplir con la normativa fiscal y de prevención del fraude hicieron necesario centralizar el premio, recurrir a asesoramiento jurídico y crear un sistema de registro que garantice transparencia y seguridad en el pago.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.