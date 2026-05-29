Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Eurojackpot

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 29 de mayo de 2026

Comprueba tu número del Eurojackpot de hoy, viernes 29 de mayo de 2026 y consulta el resultado del sorteo de la ONCE.

EUROJACKPOT HOY

Resultado Eurojackpot de la ONCEAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 29 de mayo de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy.

Cada viernes puedes jugar al Eurojackpot, sorteo administrado por la ONCE, y tendrás la posibilidad de ganar un bote final de mínimo 10 millones de euros. Cada semana que el premio del Eurojackpot de primera categoría queda vacío se acumula el bote, pudiendo llegar a 90 millones de euros. De todas las apuestas recaudadas, el 50% del total está destinado a los premios.

El Eurokackpot permite seleccionar la apuesta sencilla, en la que se escogen 5 números distintos, desde el 1 50, y 2 soles, desde el 1 al 10. Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EUROJACKPOT HOY

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 29 de mayo de 2026

Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 29 de mayo de 2026

La Bonoloto de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 29 de mayo de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 29 de mayo de 2026

Administración de Lotería
Loterías

Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 28 de mayo de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams
Eurodreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 28 de mayo de 2026

El EuroDreams de hoy, jueves 28 de mayo de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número 11 12 17 22 25 35 y al dream 4 .

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 28 de mayo de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 28 de mayo de 2026 es el 03 09 10 26 43 y 46, siendo el número complementario el 05 y el reintegro el 4. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 4.000.000 euros.

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 28 de mayo de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 28 de mayo de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 28 de mayo de 2026

Publicidad