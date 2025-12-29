El gordo de la polémica que ha dividido a los vecinos de Villamanín: "No sé si lo cobraremos o no"

De la euforia por saberse millonarios, a la máxima preocupación por no saber si cobrarán el dinero del Gordo de la Lotería de Navidad. Así están los vecinos de la localidad leonesa de Villamanín tras conocerse la noticia de que se han vendido 50 papeletas más del gran premio. Son cuatro millones de euros que se han evaporado y que han quebrado la convivencia en este pequeño municipio de la montaña leonesa, de algo más de 800 vecinos.

Ha pasado una semana y la incertidumbre es máxima. "El pueblo está completamente dividido", señala Ezequiel García. Este empresario de la localidad vendió en su negocio de hostelería más de un talonario. Él se quedó con cuatro participaciones y muchos de sus empleados también son agraciados. Pero, Ezequiel lo tiene claro. Es partidario de resolverlo lo antes posible y renunciar a parte del premio si es necesario. Es el acuerdo alcanzado en una asamblea muy tensa que se celebró el pasado viernes.

"Una asamblea que fue muy, muy tensa y en la que los miembros de la Comisión de Festejos decidieron renunciar a sus premios para resolver el problema", aclara el empresario. En esa reunión también se votó a mano alzada la renuncia al 10 por ciento del premio para completar los cuatro millones que faltan. "Pero, eso habrá que verlo, porque depende la buena voluntad de todos y había quien no estaba de acuerdo", puntualiza.

Hay crispación en el ambiente

Pasan los días y el ambiente y la crispación se palpa en el ambiente. Pocos vecinos quieren hablar con los medios de comunicación. Frente al ayuntamiento, nos encontramos con María Luisa. Es una vecina de Burgos que lleva en su cartera una participación del Gordo que le regaló un amigo de la familia. La alegría le duró muy poco y ahora trata de encontrar en Villamanín una respuesta. "No sé si lo cobraremos o no. Yo me he venido desde Burgos, dos horas de camino, para saber si alguien me cuenta algo", señala preocupada. Asegura que nunca en la vida le ha tocado nada y, "para una vez que nos toca la lotería, no sabemos si la cobraremos o no".

Mientras María Luisa deja sus datos de contacto en las oficinas municipales, en la planta baja del edificio consistorial se reúne la Comisión de Festejos con un abogado. Tratan de buscar una solución rápida que calme los ánimos encendidos de los vecinos. "Queremos trasladar a todos los afectados un mensaje de tranquilidad. Estamos haciendo todo lo posible para resolver esta situación", asegura Cristina Sanz, portavoz de la Comisión. Para ello, anuncia que en unos días van a habilitar un teléfono de contacto y un correo electrónico para recopilar todos los datos de los afectados y canalizar toda la información.

