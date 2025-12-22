Cuánto dinero toca en las aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo de Lotería de Navidad 2025 reparte grandes premios por todo el territorio español, pero estos no son la única forma de obtener un beneficio en esta bonita tradición. Las aproximaciones, es otra de las formas de ganar dinero el 22 de diciembre y se trata de los números que coinciden con las terminaciones inmediatamente anteriores o posteriores a cada uno de los tres primeros premios de la Lotería de Navidad 2025. Estas aproximaciones varían en función de los últimos dígitos del premio principal con los que coincida el número de tu décimo.

Aproximaciones del primer premio

Se dan 20.000 euros tanto al número anterior como al posterior del premio Gordo. Esto supone que si el primer premio es el 00005, y tu décimo es el 00004 o el 00006, obtendrás 200 euros de premio, que equivale a 20.000 euros por la serie.

Aproximaciones del segundo premio

Este premio reparte 12.500 euros para el número anterior y posterior al segundo premio, siguiendo el mismo método mencionado antes. La aproximación de este premio será premiada con 125 euros por el décimo.

Aproximaciones del tercer premio

Si tu décimo es el número anterior o posterior al tercer premio, puedes ganar hasta 96 euros por décimo, ya que se reparten 9.600 euros por cada aproximación.

Además, existe la posibilidad de obtener un premio de 100 euros si tu décimo comparte las dos últimas cifras con las del primer premio.

Por ello, aunque no hayas tenido suerte con los grandes premios, aún puedes llevarte una alegría si tu número coincide en las terminaciones. ¡Te deseamos mucha suerte en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025!