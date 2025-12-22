Lotería de Navidad 2025: cuántas series tiene cada número

Como cada año, la Lotería de Navidad vuelve a conquistar las casas de los españoles. Son muchos quienes esperan con ilusión los cánticos de los niños de San Ildefonso. Un gesto que pone la guinda a estas fiestas con este mítico sorteo que lleva más de 200 años de historia.

No obstante, a lo largo del 22 de diciembre se escuchan varios términos con los que algunos no están tan familiarizados, cómo son las series.

¿Qué son las series de los décimos de la Lotería de Navidad?

Para entender que es una serie, viene bien diferenciar entre:

Décimo: se trata de cada uno de los boletos con un número que puedas adquirir en la administración de lotería. Cada décimo tiene un coste de 20 euros.

se trata de con que puedas adquirir en la administración de lotería. Cada décimo tiene un coste de 20 euros. Número : conjunto de cinco cifras que aparece en el décimo.

: conjunto de Billete: es un conjunto de diez décimos que pertenecen al mismo número o serie. Un billete tiene un valor de 200 euros.

A la hora de hablar de serie hacemos referencia al total de billetes que llevan el mismo número. Cada serie cuenta con 100.000 billetes.

¿Cuántas series hay en la Lotería de Navidad 2025?

Este año como novedad, en la Lotería de Navidad de 2025 se ha puesto en juego un total de 198 series, estas son 5 más que el año cuando hubo disponibles 193 de estas.

Asimismo, entre las grandes novedades del sorteo de este año es que aumenta la cuantía del dinero a repartir:2.772 millones de euros, 70 millones más que en 2024.

Los grandes premios de la Lotería de Navidad 2025

Otro año más, el Gordo vuelve a ser el premio más deseado del Sorteo Extraordinario de Navidad. Este posee un valor de 400.000 euros por décimo, en otras palabras, 4 millones de euros por serie.

Si te toca el segundo premio recibirás 125.000 euros (1.250.000 euros la serie). En caso de tener suerte y hacerte con el tercer premio podrías llevarte con 50.000 euros (500.000 euros la serie). Además, se reparten dos cuartos premios que se ostentan con 20.000 euros el décimo (200.000 euros la serie) y ocho quintos premios de 6.000 euros al décimo (60.000 euros la serie).

Los premios menores de la Lotería de Navidad

En lo que respecta a los premios de menor valor, nos topamos con la pedrea, que añade un valor de 100 euros por décimo. Asimismo, las aproximaciones al 1º, al 2º y al 3ºpremio tienen premios de una cuantía de 2.000 euros, 1.250 euros y 960 euros al décimo respetivamente.

Por su parte, tanto las centenas como las terminaciones gozan de 100 € el décimo. Cabe señalar que si te haces con el reintegro, te reembolsan el coste del décimo: unos 20 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.