Cuántas bolas hay en los bombos del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Ya ha comenzado el sorteo de la Lotería de Navidad y millones de españoles están siguiendo uno de los eventos más esperados del año. Este sorteo, que trae entusiasmo y alegrías, despierta varias preguntas sobre el evento: desde cómo funciona, dónde se realiza o incluso, trucos para poder ganar.

Este Sorteo, que nunca ha dejado de celebrarse pese a vivir momentos críticos como la Guerra Civil o la pandemia por COVID-19, ha alcanzado su 215 edición. Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se prepara con una gran precisión, lo que lo convierte en uno de los sorteos más impresionantes del mundo.

¿Cuántas bolas hay en el sorteo de la Lotería de Navidad?

En este sorteo intervienen dos bombos principales. Uno de ellos contiene las bolas con los números de los décimos y el otro contiene las bolas con los premios. En el primero, es decir, el bombo de los décimos, se encuentran las bolas con números que van desde el 00000 al 99999, con las distintas combinaciones posibles de 5 dígitos.

En el segundo bombo, el bombo de los premios, hay un total de 1.807 bolas, que son el número de premios que se otorgan, entre los que destacan 'El Gordo' o primer permio, segundo premio, tercer premio, dos cuartos premios y ocho quintos premios, además de las 1.794 pedreas.

La pedrea es ese premio que se entrega al resto de números que se han extraído emparejados con las bolas de premios durante el sorteo, pero no corresponden con ninguno de los premios anteriores y se beneficia con 100 euros por décimo.

¿Cómo son las bolas del sorteo?

Las bolas están fabricadas con madera de boj, un material elegido por su resistencia y ligereza, con el fin de garantizar su durabilidad y mantener la imparcialidad del sorteo.

Cada bola pesa tres gramos y tiene un diámetro de 18,8 milímetros. Antes del inicio del sorteo, estas bolas se revisan y certifican para asegurar que no hay ninguna irregularidad.

¿Cómo se celebra el sorteo?

Para no perderse ningún detalle del sorteo, tenemos que entender cómo funciona. En primer lugar, a las 8:30 horas del 22 de diciembre se constituye la mesa que autoriza el comienzo del sorteo. Posteriormente, las bolas son transportadas en la tolva hasta el bombo. Esta última operación se realiza dos veces, una para el bombo de los números y otra para el bombo de los premios.

Tras cerrarse los bombos, comienzan a girar a señal del presidente. Luego, un niño o niña del colegio San Ildefonso extrae una bola del bombo de números y otro niño o niña del bombo de premios, siendo cantados los números en alto e insertados en los alambres de las tablas. Estos alambres se agrupan en una tabla hasta contener 200 bolas de cada clase, siendo cerrada debidamente delante de la mesa de la presidencia, con la conformidad del presidente y el interventor. Este sorteo concluye cuando el bombo de premios se queda bolas.

