La Primitiva
Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 18 de mayo de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 18 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 22.000.000 euros.
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En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 18 de mayo de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 22.000.000 euros.
La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.
El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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