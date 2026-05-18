Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

La Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 18 de mayo de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 18 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 22.000.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 18 de mayo de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 22.000.000 euros.

La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 18 de mayo de 2026

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 18 de mayo de 2026

La Bonoloto de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 18 de mayo de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 18 de mayo de 2026

Administración de Lotería
Loterías

Dónde han caído el bote de 7,2 millones de la Primitiva, el 1,1 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 17 de mayo de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy domingo 17 de mayo de 2026

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, domingo 17 de mayo de 2026 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY
Gordo Primitiva

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 17 de mayo de 2026

El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 17 de mayo de 2026, con un bote de 7.200.000 euros, ha agraciado al número 02, 04, 10, 27 y 50, siendo la clave el 9.

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 17 de mayo de 2026

Colas en la administración de Loterías de Doña Manolita

Dónde han caído el bote de 21'5 millones de euros de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 16 de mayo de 2026

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 16 de mayo de 2026

Publicidad