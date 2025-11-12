La suerte llega a tu móvil: Antena 3 Noticias lanza su canal de Loterías en WhatsApp

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Canal de Whatsapp

Antena 3 Noticias estrena 'Loterías A3N – Tu canal de la suerte' su propio canal de WhatsApp. Una nueva vía de información para acercar cada día a los usuarios los resultados de los sorteos, los premios más destacados y todas las novedades del mundo de las loterías, directamente en su teléfono móvil.

Desde los premios diarios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Euromillones o Bonoloto, hasta las noticias más esperadas sobre la Lotería de Navidad o El Niño, este nuevo canal ofrecerá la información más completa y actualizada.

Con este lanzamiento, Antena 3 Noticias se convierte en el primer medio informativo en España que impulsa un canal temático de WhatsApp dedicado a las loterías, reforzando así su liderazgo en la innovación digital y su compromiso por ofrecer nuevas formas de informar a los usuarios a través de diferentes plataformas.

La comunidad de Antena 3 Noticias en redes sociales supera ya los 8 millones de seguidores, consolidando así su posición como referente informativo también en el mundo digital.

Así puedes seguir el canal de WhatsApp de Loterías A3N

'Loterías A3N' te mantendrá informado con contenido exclusivo y actualizado sobre cada sorteo y los números premiados. Para unirte, busca 'Loterías A3N – Tu canal de la suerte' y pulsa en 'Seguir' para comenzar a recibir toda la información sobre los sorteos.

También puedes hacer clic aquí para entrar directamente a nuestro canal en WhatsApp.

A través de este canal podrás compartir los resultados o las buenas noticias con familiares y amigos... porque la suerte también se comparte.

Una nueva vía de información junto a las redes de Antena 3

Con la llegada de 'Loterías A3N – Tu canal de la suerte', Antena 3 Noticias amplía su presencia digital, sumándose a su otro canal de WhatsApp y a sus redes habituales en Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok o Telegram, donde ya reúne a 8 millones de usuarios.

