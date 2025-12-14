Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 14 de diciembre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025 con un bote de 11.700.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy.

Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número clave, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. Cada una de las apuestas del sorteo de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

Se puede participar en el sorteo del Gordo de la Primitiva a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 1,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

