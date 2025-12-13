Lotería Primitiva
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 13 de diciembre de 2025
Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 58.000.000 euros.
En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 58.000.000 euros.
Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.
En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.
Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
